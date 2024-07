Excel Online: ora è più veloce, intuitivo e ricco di funzioni

Microsoft ha rinnovato Excel nella sua versione web, offrendo agli utenti una nuova interfaccia e una serie di funzioni innovative che migliorano l'esperienza di utilizzo. Le novità non si limitano solo all'aspetto estetico, ma introducono anche importanti miglioramenti funzionali.

Una delle prime modifiche evidenti è la velocità di ridimensionamento delle righe e delle colonne. Ora, non è più necessario perdere tempo con complicati menù. Basta posizionare il cursore sul bordo dell'intestazione di una riga o colonna, cliccare e trascinare le apposite maniglie per ottenere la dimensione desiderata. L'aggiunta di righe e colonne è diventata altrettanto semplice e immediata. Posizionando il cursore sull'intestazione, apparirà un piccolo cerchio: cliccando su di esso e poi sul "+" si potrà creare una nuova riga o colonna in un istante.

Un'altra funzione molto utile è la possibilità di visualizzare righe e colonne nascoste con un solo click. Per farlo, basta posizionare il cursore sull'intestazione e selezionare le piccole frecce che appariranno. Questo permette di risparmiare tempo prezioso, evitando di dover navigare tra menù complessi per scoprire righe o colonne nascoste.

Un aggiornamento al servizio della fruibilità

Il nuovo Excel online consente anche di bloccare righe e colonne importanti durante lo scorrimento del foglio di calcolo. Questo significa che le intestazioni fondamentali resteranno sempre visibili, indipendentemente da quanto si scorra il foglio. Per attivare questa funzione, basta trascinare le apposite maniglie nell'angolo in alto a sinistra.

La funzione di drag-and-drop per riposizionare elementi è stata migliorata notevolmente. Ora è sufficiente selezionare la riga o colonna desiderata, tenere premuto il tasto sinistro del mouse quando il cursore diventa a forma di mano, e rilasciarla nella nuova posizione. Questo semplifica notevolmente la riorganizzazione dei dati all'interno del foglio di calcolo.

Infine, la possibilità di evidenziare celle importanti è stata potenziata. È possibile selezionare righe, colonne, intervalli di celle o singole celle per applicare l'evidenziazione, sottolineando informazioni cruciali e migliorando la leggibilità del foglio elettronico.