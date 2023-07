Wondershare Filmora completo di tutti i plugin in sconto del 60%

Se in vacanza registrate dei video, siete sicuramente alla ricerca di un buon editor per montare il vostro materiale. Quale miglior occasione per approfittare di uno sconto estivo del 60% per acquistare Filmora, un noto editor video dotato di ottime funzionalità per la modifica e la realizzazione di clip. A ciò si aggiungono tutti gli effetti e i plugin aggiuntivi, per un pacchetto veramente completo acquistabile a un prezzo ridotto di 67,99€ + IVA, invece che 146,95€.

Wondershare Filmora: sfruttate lo sconto per farlo vostro con tutti i plugin

Wondershare Filmora è uno tra gli editor più semplici e professionali per la modifica dei vostri video. Offre un'interfaccia semplice e intuitiva per apportare interventi come tagli, transizioni, applicazioni di effetti e tanto altro. Garantisce la miglior esperienza con scorciatoie, funzionalità avanzate e tanto altro.

Dovete aggiungere dell'audio? Potete farlo senza preoccuparvi dei diritti d'autore. Wondershare ha migliorato il suo editing aggiungendo oltre 1200 brani esenti da diritti, oltre a introdurre nuove funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale, come Audio Visualizer e Audio Ducking. Mixare e riprodurre il brano sarà una passeggiata, oltre a trasformarsi effettivamente in un'attività divertente.

Non mancano regolazioni per il colore del video, con cui potete correggere la tonalità in pochi secondi grazie al pannello con i livelli colore, in modo da dare un'impronta più d'impatto al vostro filmato. Wondarshare Filmora comprende anche una ricca galleria d'effetti, con cui rendere ancora più stravagante la propria clip attraverso titoli, transizioni, adesivi animati e tanto altro.

I vostri progetti sono inoltre al sicuro grazie al backup integrato disponibile anche per gli effetti preferiti e le impostazioni personalizzate. Potete ripristinare tutto in qualsiasi PC o notebook attraverso il vostro ID Wondershare.

Lavorate in gruppo? È disponibile uno spazio apposito dove poter condividere, discutere e adattare i vostri lavori con la massima sicurezza.

Approfittate ora degli sconti estivi Wondershare e fate vostra una suite veramente completa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.