Wish: guardalo in streaming su Disney+ da 5,99€ al mese

Wish, l'ultimo capolavoro d'animazione Disney, approda sulla piattaforma streaming Disney+. Una commedia musicale che cattura l'immaginazione di grandi e piccini, portando gli spettatori in un viaggio tra le stelle del regno di Rosas: guarda Wish a partire da soli 5,99 euro al mese, insieme a tutti gli altri esclusivi contenuti Disney+.

Come vedere Wish in streaming

Il film segue le gesta di Asha, una ragazza dal cuore coraggioso, la cui richiesta di un desiderio viene esaudita dalla misteriosa forza cosmica, Star. Insieme, affronteranno il Re Magnifico, sovrano di Rosas, in un confronto epico tra il bene e il male. Wish incanta non solo per la sua trama avvincente, ma anche per l'incredibile animazione e le memorabili canzoni che accompagnano ogni momento.

Ora, grazie a Disney+, puoi immergerti completamente in questo mondo magico. Ma prima, scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze:

Piano Premium: Con un costo di 11,99 euro al mese o 119,90 euro all'anno, avrai accesso alla massima qualità video fino a 4K UHD e HDR, con possibilità di streaming su 4 dispositivi contemporaneamente e download su un massimo di 10 dispositivi. Inoltre, potrai goderti il suono avvolgente di Dolby Atmos, senza interruzioni pubblicitarie Piano Standard: per 8,99 euro al mese o 89,90 euri all'anno, guarda in qualità video fino a Full HD 1080p, con streaming su 2 dispositivi simultanei e download su 10 dispositivi. Anche in questo caso, streaming senza pubblicità e audio fino a 5.1 Piano Standard con Pubblicità: con soli 5,99 euro al mese, avrai accesso alla qualità video fino a Full HD 1080p, streaming su 2 dispositivi simultanei e audio fino a 5.1. Anche in questo caso, avrai la possibilità di goderti i tuoi contenuti senza interruzioni

Disney+ non offre solo Wish, ma un universo intero di intrattenimento senza precedenti. Dai nuovi Originals alle serie e ai film classici, passando per le avvincenti storie Pixar e le epiche saghe di Star Wars e Marvel, c'è qualcosa per tutti i gusti e tutte le età, con la libertà di disdire quando vuoi.

Puoi accedere ai contenuti su dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV. Approfittane subito e abbonati a Disney+ direttamente online a partire da 5,99 euro al mese per guardare Wish in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.