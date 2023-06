WinGPT: ChatGPT su Windows 3.1

WinGPT è un progetto nato con l'obbiettivo di portare il chatbot ChatGPT di OpenAI su Windows 3.1. Quest'ultimo venne lanciato nel 1992 e non è più supportato dalla Casa di Redmond dalla fine del 2001. Quindi perché creare un assistente basato sulla AI per un sistema operativo così datato? Si tratta in effetti di un'iniziativa amatoriale che però presenta qualche aspetto interessante dal punto di vista della programmazione.

Come funziona WinGPT

Anche se non possedete un vecchio 386 su cui testare WinGPT apprezzerete sicuramente il fatto che per svilupparlo non è stato sfruttato un proxy basato su un OS più recente. Per ottenere questo risultato la connessione con le interfacce di programmazione di OpenAI, e con i suoi server, avviene invece nativamente, tramite TLS 1.3.

Il progetto è stato scritto in linguaggio C utilizzando l'API (Application Programming Interface) standard di Windows. Per quanto riguarda il compilatore, l'autore ha optato per Open Watcom v2 che supporta il cross-compiling sulle versioni di Windows a 16 bit da Windows 11. È bene comunque tenere presente che l'implementazione di TLS/SSL su Windows a 16 bit non è considerata un pratica del tutto sicura.

Per quanto riguarda l'interfaccia utente, quest'ultima è stata realizzata inizialmente facendo ricorso a soluzioni come Windle. Si tratta infatti di un clone del word game di Windows 3.1 creato in Delphi. La maggior parte della UI è stata però realizzata in C e ogni suo componente è direttamente frutto del coding. Questo approccio è stato scelto perché il set di controlli standard messo a disposizione da Windows 3.1 è particolarmente limitato.

I limiti di WinGPT

Considerando quanto siano scarse le risorse a disposizione dei Pc destinati al sistema operativo ospitante, WinGPT è stato sviluppato tenendo conto dei limiti di memoria di Windows 3.1. Per questa ragione una delle maggiori preoccupazioni nello sviluppo del progetto è stata la riduzione della memoria occupata, soprattutto nelle fasi in cui richieste e risposte vengono inviate e ricevute dalla API di OpenAI.

Questo passaggio è stato uno dei più difficili da affrontare in quanto spesso le risposte JSON fornite dalle API non vengono ottimizzate dal punto di vista delle dimensioni.

WinGPT può operare anche su terminali equipaggiati con le versioni di Windows a 32 bit successive a Windows 3.1.