Guarda la nuova stagione di Doctor Who in streaming su Disney+

Dall'11 maggio, con un nuovo episodio in uscita ogni sabato, debutterà l'ultima stagione del Doctor Who. Per questo nuovo capitolo il Dottore sarà interpretato dall'attore Ncuti Gatwa, noto al pubblico per il ruolo di Eric Effiong nella serie Sex Education.

La visione di Doctor Who è disponibile su Disney+, la piattaforma streaming di Disney. Puoi accedere all'intero catalogo sottoscrivendo il piano Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, potendo contare su due riproduzioni in contemporanea.

Doctor Who: l'ultima stagione disponibile in streaming su Disney+

In questa nuova stagione di Doctor Who, il Dottore sarà protagonista di un viaggio attraverso il tempo e lo spazio insieme alla sua compagna Ruby Sunday. I due si ritroveranno catapultati nell'Inghilterra all'epoca del periodo della Reggenza, così come in mondi futuri dilaniati da conflitti e battaglie cruente. Durante il loro percorso, come è inevitabile che sia, incontreranno non soltanto fantastici amici, ma anche nemici da contrastare a qualunque costo.

Per vedere l'ultima stagione di Doctor Who in streaming occorre sottoscrivere un abbonamento a Disney+. Sono tre i piani al momento disponibili: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il più economico dei tre è Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Il piano Standard è invece disponibile a 89,90 euro, oppure 8,99 euro al mese. Rispetto al piano Standard con pubblicità, offre una visione senza interruzioni pubblicitarie e l'opzione Download per poter così guardare i contenuti anche offline. C'è infine il piano Premium, il cui costo è di 119,90 euro all'anno o 11,99 euro al mese, grazie al quale si può ottenere l'esperienza Disney+ completa: risoluzione fino a 4K (sui dispositivi compatibili), 4 riproduzioni simultanee e supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un'audio eccellente.

Puoi scegliere il tuo piano Disney+ direttamente su questa pagina del sito ufficiale e guardare così in streaming l'ultima stagione di Doctor Who.

