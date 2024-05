NOW: ecco come risparmiare con il nuovo listino prezzi

Dal 2 maggio è entrato in vigore il nuovo listino prezzi di NOW. Il pass Sport è disponibile a partire da 14,99 euro al mese, mentre il pass Entertainment da 6,99 euro al mese.

Per risparmiare, ottenendo la visione dei rispettivi pass con questi prezzi, occorre attivare l'offerta vincolata a 12 mesi. Altrimenti il pass Sport costa 24,99 euro al mese, mentre il pass Entertainment 8,99 euro al mese. Puoi sottoscrivere l'offerta a 12 mesi direttamente su questa pagina del sito ufficiale NOW.

Il pass Sport di NOW aumenta di 10 euro (ma puoi risparmiare)

Il nuovo listino di NOW, la piattaforma streaming che offre l'intera programmazione live e on demand di Sky, è cambiato soltanto per il pass Sport, il cui prezzo è aumentato da 14,99 euro al mese a 24,99 euro al mese. Come già accennato qui sopra, è comunque possibile risparmiare scegliendo il piano vincolato a 12 mesi: anziché 24,99 euro pagherai 14,99 euro.

Puoi inoltre sfruttare una nuova promozione, grazie alla quale puoi pagare 14,99 euro al mese per i primi due mesi, per poi decidere se disdire o meno l'offerta mensile (24,99 euro al mese), magari attivando l'offerta annuale allo stesso prezzo (14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con una permanenza minima di 12 mesi).

Nonostante l'aumento dei prezzi (prima l'offerta annuale costava 9,99 euro al mese), il pass garantito da NOW rimane di gran lunga il più conveniente del mercato. Ricordiamo infatti che il pass Sport garantisce l'accesso a tutto lo sport in diretta e on-demand di Sky, compresi i campionati di Formula 1, MotoGP, lo spettacolo delle coppe europee, 3 partite di Serie A ogni turno, la Serie B, la Serie C, più l'intera stagione di tennis ATP e WTA (compresi il Roland Garros e Wimbledon). A tutto questo si aggiungono poi le Olimpiadi di Parigi, con 10 canali Eurosport inclusi.

Per aderire all'offerta vincolata a 12 mesi del pass Sport di NOW collegati a questa pagina del sito ufficiale NOW e fai clic su Scopri di più del riquadro Sport.

