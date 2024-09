Wine 9.18: rilasciato nuovo update con funzionalità migliorate

Due settimane dopo il rilascio della precedente versione 9.17, Wine Project ha annunciato il rilascio di Wine 9.18. La nuova versione di questo emulatore, che permette agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows, introduce alcune interessanti novità. Uno degli aggiornamenti più significativi è l'implementazione di un nuovo backend Media Foundation che utilizza FFMpeg. Ciò mira a migliorare la compatibilità della riproduzione multimediale, consentendo a una gamma più ampia di applicazioni multimediali Windows di funzionare senza problemi su piattaforme come Linux e macOS. Inoltre, Wine 9.18 introduce il supporto iniziale per le sessioni di rete in DirectPlay. Questo aggiornamento è particolarmente entusiasmante per gli appassionati di videogiochi. Infatti, rilancia le capacità multiplayer dei classici giochi Windows che si basano su DirectPlay per la comunicazione di rete.

Wine 9.18: le altre novità dell’aggiornamento

Il nuovo update introduce anche una nuova applet del Pannello di controllo desktop che migliora l'esperienza utente, fornendo una posizione centralizzata per accedere e configurare le impostazioni di Wine. Questa applet semplifica la gestione delle applicazioni e delle preferenze di sistema all'interno dell'ambiente Wine. Infine, oltre alle nuove funzionalità e ai miglioramenti, gli sviluppatori hanno risolto numerosi bug segnalati dalla community. Queste correzioni contribuiscono a un'esperienza utente più affidabile e fluida.

Il team di Wine ha poi risolto 18 bug identificati nelle versioni precedenti, migliorando così la stabilità e l'usabilità complessive del software. Ad esempio, è stato corretto un problema per cui Repaper Studio si arrestava in modo anomalo sulla funzione non implementata USER32.dll.CreateSyntheticPointerDevice e un problema per cui la libreria gRPC non riusciva a inviare correttamente i pacchetti RPC. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dell'annuncio sul sito ufficiale di Wine. Gli utenti che sono interessati a provare o aggiornare la propria installazione possono scaricare il codice sorgente di Wine 9.18 dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.