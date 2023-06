Wine 8.11: migliorato il mouse cursor clipping

Il team di sviluppatori Wine, noto non-emulatore open source che consente di eseguire le applicazioni sviluppate unicamente per Windows anche sulle distribuzioni Linux, ha reso noto al proprio pubblico di appassionati e utenti la disponibilità della nuova release bisettimanale. Wine 8.11 porta con se diversi aggiornamenti interessanti che vanno ad irrobustire il codice sorgente di questo layer di compatibilità e rendono quindi di riflesso la UX (User Experience) generale di tale programma migliore. Ad esempio in Wine 8.11 è reperibile un upgrade per il mouse cursor clipping, il supporto per gli alert TLS ed è stata incrementata la address space per la modalità WoW64 (Windows on Windows 64-bit).

Nello specifico la WoW64 è quel sottosistema di Windows che fa operare le applicazioni scritte per ambienti 32bit anche nelle piattaforme a 64bit. Tecnicamente è quindi un layer di emulazione addizionale implementato in Wine a partire dal ramo 8.X. Nelle utile build di Wine gran parte delle Unix library impiegate dal programma possono comunicare con WoW64 e godere appunto di una migliore compatibilità con diversi programmi realizzati per architetture a 32bit.

Wine 8.11 integra poi una vasta pletora di bugfix e patch dedicate a diversi applicativi. Ne sono state introdotte diverse dedicate a Microsoft Office, la suite d'ufficio realizzata dalla casa di Redmond che tutt'oggi resta la più diffusa all'interno dei contesti aziendali e anche tra i privati per quanto concerne la redazione o la modifica di documenti, presentazioni e fogli di calcolo. Non mancano poi i fix per alcuni videogiochi storici come ad esempio StarCraft II o per librerie particolari tipo ADVAPI32.

Wine 8.11 è una development release, si tratta del ramo di testing del progetto. Quindi sconsigliamo di adottarla in ambienti di produzione. L'aggiornamento infatti è consigliato unicamente agli utenti definiti come "early adopters" oppure ai tastier e contributor volontari che seguono da vicino il ramo di sviluppo.