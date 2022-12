Wine 8.0: arrivato il code freeze e l'ultima rc dell'anno

Ad inizio dicembre il team di coder del noto non-emulatore Wine hanno dato il via al code freeze del ramo di sviluppo del progetto, avviando la roadmap dei lavori che porterà al rilascio della nuova major release. Wine 8.0 è già arrivato alla sua seconda release candidate. Tale build porta con se più di cinquanta bugfix e patch che contribuiscono a stabilizzare il codice sorgente di tale edizione. Nel dettaglio si tratta di fix riguardanti diversi giorni e tool come ad esempio: Unreal Tournament, Silent Hill 2, World of Warcraft, Resident Evil 7, Serious Sam 2, Chicken Tournament, MyPhoneExplorer, il Wine built-in Control Panel / Explorer e QuickBooks Pro.

I diversi tester e mantainer di questo layer di compatibilità stanno infatti eseguendo il test di Wine 8.0 su varie configurazioni hardware e con diversi software nativi per Windows in modo tale da assicurarsi che il supporto ai vari programmi rimanga del medesimo livello rispetto alle release precedenti. Il rilascio stabile di Wine 8.0 è atteso per i primi mesi del 2023 anche se ancora non c'è una vera e propria data finale.

Wine 8.0 rc2 beneficia dell'aggiornamento della VKD3D library, che garantisce il supporto delle Direct3D 12 API (Application Programming Interface) con le librerie Vulkan, e questo gli consente di garantire migliorie prestazionali con una vastissima pletora di videogiochi ed applicativi che necessitano di grandi elaborazioni e rendering 3D, come i programmi di modellazione o di video editing.

Wine 8.0 rc2 implementa anche un joystick control panel rinnovato, ora più semplice e accessibile rispetto alle build precedenti, che permette ai videogiocatori di godere di un supporto migliorie a tale periferica di gioco.

Come accennato in precedenza in questo articolo la versione stabile di Wine è attesa entro la fine di febbraio 2023. Wine 8.0 si preannuncia quindi come una release ricca di novità ed innovazioni. Tuttavia si tratta ancora di un ramo potenzialmente instabile quindi ne sconsigliamo l'utilizzo in ambienti di produzione.