Wine 7.22: implementato il supporto a OpenLDAP

Il team di coder del progetto Wine, famoso non-emulatore open source, ha comunicato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova point release del progetto ovvero Wine 7.22. Tale build dovrebbe essere una delle ultime della sua serie, cioè la 7.X. Infatti secondo quanto dichiarato dal developer capo Alexandre Julliard a partire da Wine 7.23 verrà eseguito il code freeze per avviare lo sviluppo di Wine 8.0. In quest'ultima release è possibile reperire alcune interessanti novità che consentono di migliorare il funzionamento di tale layer di compatibilità e di conseguenza il workflow dell'utente e la user experience generale dei diversi programmi.

Wine consente sostanzialmente di avviare i programmi scritti per Windows anche sulle distribuzioni Linux oltre che su MacOS. Permettendo quindi agli utenti di accedere ad una serie di applicativi e videogiochi che in teoria potrebbero essere eseguiti unicamente sul sistema operativo scritto da Microsoft.

In Wine 7.22 è possibile reperire la nuova libreria OpenLDAP, che ora è stata integrata tramite un PE (Portable Executable), ovvero quel formato di file ideato per gestire: eseguibili, file oggetto, librerie condivise e set di drivers. OpenLDAP è una implementazione open source del protocollo Lightweight Directory Access utilizzato per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory. Sempre in tale release possiamo trovare il supporto completo al RAW print processor tramite WinPrint, un source code e text file printing tool per PowerShell.

Wine 7.22 beneficia poi di una vasta pletora di bugfix e patch dedicati a diversi programmi e videogiochi oltre ad una serie di upgrade per i VBScript, un sottoinsieme di Visual Basic usato generalmente all'interno delle Active Server Pages oltre che all'interno dei Windows Script Host come un linguaggio di scripting.

Tale upgrade dovrebbe arrivare presto nei repostiory softwarae delle diverse distribuzioni Linux, oppure è possibile reperire l'installer sul sito ufficiale del progetto.