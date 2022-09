Wine 7.18: introdotto il supporto per Unicode 15.0

Il team di programmatori di Wine ha pubblicato una nuova development release del noto "non emulatore" open source. Wine 7.18 si inserisce all'interno del ciclo di aggiornamenti bisettimanali adottato dal progetto già da diversi anni. Questo sistema permette di rilasciare nuove build di testing più velocemente, rendendo quindi le varie innovazioni e le nuove funzionalità quasi subito disponibili per i mantainer e gli utenti appassionati. Wine consente sostanzialmente di eseguire software progettati unicamente per il sistema operativo Windows anche sulle distribuzioni Linux e su macOS. Grazie al lavoro dei volontari del progetto è possibile usare un grosso ventaglio di programmi e videogiochi che altrimenti sarebbero totalmente inutilizzabili e richiederebbero una macchina virtuale oppure una configurazione dual boot per essere utilizzati.

Una delle principali novità presenti in Wine 7.18 riguarda il supporto agli Unicode 15 character. I programmi eseguiti tramite Wine dunque potranno renderizzare correttamente ben 4489 nuovi caratteri, tra cui diverse emoji, senza problemi. Grazie a tale update dunque l'esperienza utente diventa sempre più simile a quella che ottiene eseguendo i programmi direttamente su Windows.

Wine 7.18 porta con se anche il supporto per i WoW64 macOS driver. I WoW64 Driver, sono in buona sostanza un sottosistema di Windows creato per far funzionare le applicazioni a 32 bit anche sui sistemi a 64bit. Quindi grazie a tali driver gli utenti che usano Wine su macOS possono ora avere accesso ad un vasto bacino di applicativi e videogiochi a 32bit.

In Wine 7.18 è reperibile un aggiornamento del supporto al session storage con MSHTML che migliora la velocità di avvio di alcuni applicativi. Tale componente software è necessario per eseguire i software a 32bit che si basano sull'engine MSHTML per quanto concerne le operazioni di scrittura e lettura di diversi elementi sulla memorai del computer.

In questo aggiornamento sono inoltre state implementate svariate patch e bugfix dedicati a diversi applicativi e giochi come: Resident Evil 7, Bloomberg Terminal, Adobe FrameMaker e KeePassXC.