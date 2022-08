Wine 7.16: arrivato il supporto per i WoW64 X11 Driver

ll team di coder del progetto Wine ha pubblicato una nuova development release del noto "non emulatore" open source. Wine 7.16 rientra nel normale ciclo di upgrade bisettimanali adottato dal team di sviluppatori. Grazie a questo software gli utenti che adottano una distribuzione Linux, o le persone che hanno un Mac con macOS, possono eseguire ed utilizzare un vastissimo bacino di applicativi progettati esclusivamente per Windows. Quest'ultima stable release introduce diverse novità interessanti che migliorano notevolmente la user experience generale del programma. Ad esempio una delle novità di maggior rilievo riguarda l'implementazione del supporto ai WoW64 X11 Driver, un un sottosistema incluso in Windows ideato di far funzionare le applicazioni a 32 bit anche sui moderni sistemi a 64bit.

Grazie a tale componente software gli utenti Wine potranno quindi avviare un vastissimo bacino di applicativi e giochi anche molto datati senza dover necessariamente affidarsi ad una macchina virtuale con una qualche versione di Windows. Nel dettaglio tali driver sono stati pensati in modo specifico per il display server Xorg, dunque se ci si trova all'interno di una distribuzione che adotta il più moderno Wayland sarà necessario prima di tutto installare manualmente X11 nel sistema e successivamente si potrà beneficiare del driver WoW64 per l'esecuzione dei programmi desiderati.

Altra novità interessante presente in Wine 7.16 sono il supporto per il session storage con MSHTML, conosciuto anche come Trident, ovvero il motore di rendering dell'ormai vetusto browser web Internet Explorer. Anche tale componente è necessario per eseguire correttamente le vecchie applicazioni a 32bit che facevano affidamento su MSHTML per le operazioni di scrittura/lettura di alcuni elementi nella memoria del PC.

In tale build di Wine sono presenti anche diversi bugfix dedicati a Microsoft Office 365 e a videogiochi come: Saints Row, Metal Gear Solid V e StarCitizen. Oltretutto sono arrivate delle patch correttive che risolvono i problemi di instabilità con il launcher di Amazon Games.