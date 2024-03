WINDTRE: Super Fibra ORA senza costi iniziali

WINDTRE offre una vasta gamma di offerte per avere internet a casa pensate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, sia per coloro che sono già clienti, sia per chi sta considerando il passaggio a questo gestore. Le attuali offerte fornite dal carrier includono la sua Super Fibra fino a 2,5 Gigabit, un'opzione dedicata ai clienti mobili di WINDTRE, e altre soluzioni come Super Internet Casa.

WINDTRE: ecco le promo per avere internet a casa

La Super Fibra in Limited Edition valida solo online è un'offerta imperdibile che attualmente offre l'attivazione gratuita anziché a 39,99€. Per le Aree Bianche in FTTH , il costo di attivazione è scontato da 49,99€ a 19,99€. Questa promozione eccezionale include anche chiamate illimitate ed il costo del modem è già incluso (5,99€ al mese per i primi 48 mesi). In caso di disdetta anticipata, si applicherà un costo di 22€ più le rate residue del modem.

Per i clienti mobili WINDTRE è disponibile l'offerta Super Fibra con velocità fino a 2,5 Gigabit a partire da 22,99€ al mese. Questa offerta straordinaria include GIGA illimitati su 3 utenze mobili, l'abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi ed il modem Wi-Fi 6.

Inoltre, Windtre fornisce altre soluzioni per l'Internet in casa, come la Super Internet Casa, che è un'opzione ideale per chi non può ancora usufruire della fibra ottica e ha bisogno di una connessione tramite tecnologia FWA 5G. Questa soluzione consente la navigazione senza alcun limite, anche in casi in cui la fibra ottica non è ancora disponibile.

È fondamentale tenere presente che tutte queste offerte possono essere soggette a limitazioni tecniche e geografiche. È quindi fortemente consigliato verificare la disponibilità del servizio nella propria zona e valutare attentamente i dettagli dell'offerta per comprenderne appieno cosa è incluso e quali sono le condizioni.

Per concludere, se stai cercando una nuova connessione fibra o desideri passare a Windtre, ci sono numerose opzioni promozionali convenienti tra cui scegliere.

