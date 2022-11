Windows Subsystem for Linux è ufficialmente sul Microsoft Store

Nelle score ore, Microsoft ha comunicato che Windows Subsystem for Linux è ufficialmente disponibile sul Microsoft Store, per cui tutti gli utenti che adoperano un computer con su installato Windows 11 oppure il meno recente Windows 10 possono effettuarne il download e l'installazione direttamente dalla relativa sezione.

Windows Subsystem for Linux è ufficialmente disponibile sul Microsoft Store

Da tenere presente che il fatto che WSL sia presente sul Microsoft Store per tutti sancisce definitivamente la fine del fase beta in cui si trovava in precedenza e soprattutto la sua distribuzione come componente opzionale dei sistemi operativi di casa Microsoft.

Grazie all'adozione di questo nuovo modello di distribuzione, dunque, gli utenti che vanno ad effettuare l'installazione di WSL tramite il Microsoft Store hanno la possibilità di godere di aggiornamenti più rapidi e soprattutto non dovranno più ottenerli mediante Windows Update, come avveniva in precedenza.

Da notare che Microsoft ha altresì accolto le richieste degli utenti e adesso coloro che posseggono PC basati su Windows 10 potranno installare le app GUI di Linux a seguito dell’aggiornamento di WSL alla versione presente sul Microsoft Store.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo Craig Loewen, Program Manager di Windows Developer.

Con l’arrivo di Windows Subsystem for Linux sul Microsoft Store eliminiamo l’etichetta di “Anteprima. In risposta alle richieste della nostra community, WSL dello Store è ora disponibile anche su Windows 10 oltre a Windows 11. Pertanto, gli utenti di Windows 10 potranno anche godere di tutte le ultime funzionalità per WSL, inclusi systemd ed il supporto alle app GUI!

