Windows per Linux ottiene nuove funzionalità e migliorie

Il sottosistema Windows per Linux (WSL), una funzionalità che rende possibile eseguire Linux su Windows 10 e 11, sta ottenendo nuove funzionalità e miglioramenti. In un nuovo post sul blog, Microsoft ha delineato diverse modifiche che arriveranno presto o sono già disponibili. Queste includono miglioramenti alla memoria, archiviazione e rete, un'app GUI dedicata per le impostazioni WSL, integrazione Dev Home e altro ancora. Nel settembre 2023, WSL ha ricevuto diverse modifiche sperimentali per migliorare la memoria, l'archiviazione e la rete. Tra queste spiccavano il rilascio automatico della memoria da WSL a Windows, il recupero automatico del disco, il supporto IPv6 e altro ancora. Ora, tali funzionalità sono abilitate per impostazione predefinita nel sottosistema Windows per Linux.

Windows per Linux: tutte le novità in arrivo per WSL

Microsoft sta anche lavorando a un modo più intuitivo per personalizzare WSL. Presto, il sottosistema avrà un'app GUI dedicata per la gestione delle impostazioni con schede, interruttori, categorie e altro. Ciò renderà più semplice modificare WSL e capire quali opzioni sono disponibili sul computer e quali no. Microsoft afferma che la nuova app sarà completamente compatibile con il file di testo wslconfig in modo che rispetti le impostazioni e le preferenze esistenti. WSL è anche a misura di impresa, grazie all’approccio Zero Trust. Adesso, gli amministratori IT possono applicare scenari di accesso condizionato in base allo stato di una specifica distribuzione Linux. Nei mesi di luglio e agosto, Microsoft Entra ID sarà integrato con WSL. Ciò significa che la libreria di autenticazione di Microsoft sarà in grado di comunicare con WSL in modo che gli utenti possano accedere con le proprie credenziali Entra ID.

Infine, Windows per Linux arriverà su Dev Home, consentendo agli utenti di lavorare con le distribuzioni Linux dalla scheda Ambienti. Gli utenti possono già provarlo scaricando l'estensione da GitHub e un futuro aggiornamento lo renderà parte dell'app Dev Home. Microsoft ricorda anche Sudo per Windows (ora open source) e la possibilità di creare ambienti di sviluppo Linux utilizzando l'intelligenza artificiale in Dev Home. Quest'ultimo è disponibile come parte dell'ultimo aggiornamento Dev Home Preview. Puoi scoprire di più sugli ultimi miglioramenti per WSL nel post del blog ufficiale.