Windows Foto: Microsoft introduce ricerca e sfocatura sfondo

Windows Foto si aggiorna con alcune importanti novità che lo avvicinano sempre di più al competitor Google Foto. Una delle nuove funzionalità in arrivo riguarda la ricerca. Sull’app di Google, infatti, è possibile trovare la foto che stai cercando inserendo una parola chiave (ad esempio “lago” e “vacanza” se si cerca una foto scattata in riva al lago). La stessa funzione arrivata adesso sull’app di Windows 11, in modo da migliorare la ricerca delle foto archiviate su OneDrive. Gli utenti potranno inoltre trovare le foto in base alla posizione in cui sono state scattate (valido per le foto archiviate su PC, OneDrive e iCloud). Al momento l’aggiornamento è disponibile soltanto per gli utenti Windows Insider, canali Canary e Dev.

Windows Foto: tutte le novità annunciate per Windows Insider

Come riportato sul blog ufficiale di Windows, Microsoft non ha migliorato soltanto la ricerca di Windows Foto, ma ha introdotto altre novità e correzioni. Tra le opzioni più interessanti vi è il Background Blur (Sfocatura sfondo). Questa consente di rimuovere lo sfondo della foto in un solo click, mettendo in risalto il soggetto. L’utente potrà inoltre personalizzare l’intensità della sfocatura oppure utilizzare il Pennello (barra degli strumenti) per modificare a piacimento le aree da sfocare. Infine, Windows Foto ha aggiunto anche il supporto alla funzionalità motion photo di Google e Samsung. Ciò consente agli utenti di visualizzare le “foto in movimento” scattate con gli smartphone dei due produttori.

Microsoft ha aggiunto queste novità con la versione Windows Foto 2023.11090.13001.0 (e successive). L’app ha ricevuto inoltre alcune correzioni e miglioramenti. Tra questi vi sono l’arrivo del supporto touch per le presentazioni, la migliore accessibilità delle opzioni Modifica e Crea nella parte superiore della visualizzazione della galleria, la risoluzione del problema che prevedeva il riavvio dell’app per visualizzare le foto di iCloud e la migliore visualizzazione delle immagini (non più pixelate) quando vengono ingrandite di molto.