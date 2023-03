Windows 12: ecco il primo screenshot del design

Sebbene Microsoft non ne abbia mai fatto parola in via ufficiale, nel corso degli ultimi giorni svariate fonti hanno cominciato a parlare in maniera sempre più insistente di Windows 12 e a quanto pare l’azienda sta già lavorando al progetto che, internamente, è noto con il nome di Next Valley. La cosa sarebbe stata confermata dalla diffusione in Rete di quello che dovrebbe essere il primo screenshot del sistema operativo.

Windows 12: spunta la prima immagine del sistema operativo

Un video pubblicato da Microsoft a ottobre 2022 potrebbe infatti già aver rivelato quella che sarà l'interfaccia utente base del prossimo sistema Windows. Nel filmato è infatti comparsa per qualche istante un'interfaccia utente inedita sull'OS.

Giorni addietro, poi, Zac Bowden di Windows Central ha ricreato uno screenshot di qualità più alta della stessa interfaccia e recentemente è ritornato sull'argomento Brad Sams, Vice Principal e General Manager di Stardock.

Lo screenshot, visibile qui di seguito, sarebbe quindi il concept avente le maggiori probabilità di approdo sulla prossima versione del sistema operativo di casa Microsoft per computer. Il condizionale, però. è d'obbligo in questi casi.

Come intuibile pure dall'immagine, Windows 12 dovrebbe puntare su lievi modifiche estetiche, concentrandosi sull’implementazione di importanti cambiamenti "sotto il cofano" e anche e soprattutto dell'implementazione avanzata dell’intelligenza artificiale, abbracciando in tutto e per tutto le tendenze degli ultimi mesi.

Al momento, però, non è ancora chiaro in che maniera l'intelligenza artificiale verrà effettivamente integrata nell’interfaccia utente di Windows 12, ma di certo sarà possibile saperne di più con il passare del tempo.