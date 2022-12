Windows 12: ecco il concept del sistema operativo

Il fatto che Microsoft sia attualmente impegnata nel portare avanti il più possibile i lavori relativi a Windows 11, il suo più recente sistema operativo, non è assolutamente una novità e i continui aggiornamenti rilasciati ne sono un evidente dimostrazione, ma è lecito pensare che l’azienda stia già gettando le basi per il futuro e stia pensando anche al prossimo OS, quello che per convezione può essere etichettato come Windows 12.

Windows 12: i dettagli del concept

Ma quale potrebbe essere l’interfaccia del futuro sistema operativo del gruppo di Redmond? E e funzioni offerte? A rispondere a queste domande ci ha pensato Advan, un canale YouTube su cui è stato condiviso un video, visibile di seguito, che mostra un concept decisamente interessante di Windows 12.

Nel filmato vengono messe in evidenza alcune funzionalità parecchio interessanti che sarebbe effettivamente bello poter trovare sul prossimo OS, come una gestione totalmente rivista dei widget che in tal caso vengono collocati nell’angolo inferiore sinistro dell’interfaccia, l’interazione dinamica di questi ultimi con gli elementi dello sfondo del desktop e l’implementazione dei tag in Esplora file.

Il concept mette in risalto anche una sezione delle impostazioni rielaborata, con focus sull’usabilità e non sull’aspetto. Inoltre, i dispositivi Bluetooth e le reti Wi-Fi disponibili compaiono immediatamente quando si apre il flyout, senza richiede un clic aggiuntivo da parte dell'utente, come invece accade adesso, dunque senza ulteriori perdite di tempo-

Da notare che nel concept viene proposta pure una nuova versione del multitasking, dividendo due app all’interno di una finestra e andando poi a raggruppare i file in raccolte.

