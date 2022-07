Windows 11: VPN e IPV6 per le app Android

Microsoft ha da poco annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il Windows Subsystem for Android di Windows 11, realizzato sul modello di quello già disponibile da tempo per Linux e che consente agli utenti del più recente sistema operativo di casa Redmond di eseguire app e giochi per la piattaforma del "robottino verde" sul computer. Si arriva quindi alla versione 2205.40000.14.0 e i miglioramenti e le nuove funzionalità sono molteplici, in primis il supporto per Android 12.1 e i cambiamenti relativi alle VPN e all’IPV6.

Windows 11: il Windows Subsystem for Android si aggiorna

Andando più in dettaglio, la nuova versione del Windows Subsystem for Android permette adesso alle app Android di sfruttare gli indirizzi IPv6 e quelli assegnati al computer dalle VPN. Di conseguenza, diventa possibile utilizzare server posizionati in altri paesi per aggirare le censure dei governi o eventuali blocchi di natura geografica.

Va tuttavia tenuto presente che al momento potrebbero verificarsi dei problemi di compatibilità con alcune VPN, come nel caso di NordVPN. Più precisamente, Windows Subsystem for Android non sembra riuscire a funzionare quando è attivo il servizio, ma la cosa è destinata ad essere risolta da parte di Microsoft.

Tra le altre novità da poco introdotte nel Windows Subsystem for Android che meritano di essere menzionate vi è l’aggiunta del supporto al codec AV1 e l’aggiornamento Chromium WebView 101 e le migliore relative all’avvio del browser.

Sono stati pure risolti diversi bug, come quelli relativi al ridimensionamento delle finestre, allo scrolling con il mouse e alla riproduzione video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.