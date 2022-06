Windows 11: usato dal 20% degli utenti Steam

La diffusione di Windows 11 non procede spedita e a gonfie vele come invece lo è stato per Windows 10. Addirittura da alcuni report è risultato che il nuovo sistema operativo è meno popolare di Windows XP. Per quel che però concerne il versante gaming lo scenario è decisamente ben diverso. Secondo Steam, infatti, Windows 11 sta accumulando guadagni su base costante.

Windows 11: lo utilizza un utente Steam su cinque

Andando più in dettaglio, attenendosi ai dati recentemente condivisi dalla celeberrima piattaforma di Valve, che è u na tra le più apprezzate su Windows (e non solo), a fine maggio, tra gli utenti collegati al servizio uno su cinque lo ha fatto da un computer aggiornato all’ultima versione dell’OS dell’azienda di Redmond.

Di seguito le quote assegnate da Steam a tutte le varie edizioni di Windows che vengono eseguite dagli utenti della piattaforma.

Windows 11: 20,26% (+0,60%)

Windows 10: 76,43% (+0,06%)

Windows 7: 2,50% (-0,54%)

Windows 8.1: 0,55% (-0,04%)

Si tratta di un dato abbastanza incoraggiante per Microsoft, considerando che dal debutto di Windows 11 è ormai trascorso quasi un anno e che l’azienda sta facendo praticamente di tutto per tentare di migliorarlo il più possibile, in special modo tenendo in considerazione quelle che sono le richieste che vengono fatte dalla community.

Da notare che il report di Steam fornisce indicazioni interessanti pure in merito alle configurazioni hardware. Da quel che risulta, le CPU più diffuse sono quelle Intel con architettura a 4 e 6 core, seguite dai modelli a 8 core che attualmente si attestano quasi al 20%. Tra le schede grafiche NVIDIA, invece, guida la classifica la GeForce GTX 1060 che è installata su oltre il 6% delle configurazioni su scala globale.

Chi non utilizza ancora Windows 11 e intende installare il sistema operativo sul proprio computer, può farlo acquistando una chiave di licenza, disponibile su Amazon, sia in versione Home che in versione Pro, con invio immediato via email.