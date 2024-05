Windows 11: update KB5037853 risolve bug e aggiunge migliorie

​Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di anteprima non di sicurezza KB5037853 per Windows 11 22H2 e 23H2, che include 32 correzioni e modifiche. Tra i punti salienti di questo aggiornamento cumulativo, Microsoft menziona la risoluzione di un problema che causava il blocco di Esplora file quando si effettuava lo scorrimento dal bordo dello schermo. Il bug si verificava dopo che lo scorrimento dal bordo era stata disattivato. Un secondo problema risolto riguarda ancora Esplora file. Si tratta dell’avvio ritardato (fino a 2 minuti) quando veniva aggiunta una cartella che si trovava su una condivisione di rete ad Accesso rapido. L'aggiornamento di anteprima di questo mese implementa anche un nuovo account manager nel menu Start, che semplifica la gestione delle impostazioni dell'account. Inoltre, è stata aggiunta una nuova funzionalità di backup delle impostazioni audio quando l'utente accede a un account Microsoft.

KB5037853 è un aggiornamento facoltativo mensile che consente agli amministratori di Windows di testare miglioramenti e correzioni. Questi verranno poi distribuiti a tutti i clienti con il rilascio del Patch Tuesday del mese prossimo. Per installarlo sul computer basta controllare la disponibilità su Windows Update e poi cliccare su Scarica e installa. In alternativa, è anche possibile scaricarlo direttamente dal catalogo di Microsoft Update e installarlo manualmente.

Windows 11: le altre migliorie introdotte con l’aggiornamento cumulativo

Oltre alle modifiche sopra menzionate, questa versione opzionale di Windows 11 include ulteriori correzioni e miglioramenti. L’aggiornamento risolve infatti un problema che riguarda le cuffie audio Bluetooth Low Energy (LE) che non mostravano l'opzione per connettersi o disconnettersi. Inoltre, è stato risolto un problema che distorceva parti dello schermo quando si utilizzava un browser basato su Chromium per riprodurre un video. La versione KB5037853 risolve poi un problema che riguardava le stampanti, che non funzionavano come previsto quando si utilizzava AppContainer o in un ambiente limitato. Un altro bug risolto riguardava un'app che supporta la posta elettronica crittografata. Quest’ultima chiedeva di inserire le credenziali ogni volta che si apriva un'e-mail crittografata, anche dopo aver inserito almeno una volta il PIN.

Come rivelato a febbraio, l’azienda di Redmond continuerà a pubblicare aggiornamenti di anteprima non legati alla sicurezza per Windows 11 22H2 Enterprise ed Education fino a giugno 2025. Gli utenti Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations li riceveranno fino al 26 giugno 2024. Sulla base del feedback degli utenti, questa data è stata modificata per consentire a più clienti di testare nuove funzionalità e miglioramenti attraverso il cosiddetto approccio di "innovazione continua" dell'azienda. Come ricorda Microsoft: “Questa estensione consentirà agli amministratori IT di testare miglioramenti e correzioni prima del prossimo aggiornamento di sicurezza su più dispositivi”. Secondo la Modern Lifecycle Policy di Microsoft, la manutenzione di Windows 11 22H2 Enterprise e Education terminerà il 14 ottobre 2025. Le edizioni Windows 11 22H2 Home e Pro verranno poi ritirate l'8 ottobre 2024.