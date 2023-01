Windows 11: un nuovo Esplora file è in arrivo

Con l’introduzione della navigazione a schede recentemente avvenuta, Esplora file di Windows 11 è andato incontro a un cambiamento piuttosto importante, se non addirittura epocale, ma a quanto pare Microsoft ha in cantiere anche altre novità: cambiare completamente l’interfaccia utente del suo sistema di gestione dei file.

Windows 11: Esplora file con interfaccia rinnovata in cantiere

L’informazione è frutto dell’analisi dei frammenti di codice che sono stati trovati nelle build più recenti rilasciate agli Insider. Purtroppo al momento non è ancora possibile ottenere un quadro completo della situazione e, dunque, farsi un’idea precisa in merito a come sarà la nuova applicazione Esplora file, ma è evidente che il colosso di Redmond intende adottare un approccio più moderno e interattivo.

Sembra infatti che Microsoft abbia intenzione di rendere disponibile un pannello dei dettagli dei file più ricco di dati e opzioni rispetto a quanto attualmente proposto, mostrando file correlati, suggerimenti, statistiche, cronologia delle attività svolte dall’utente corrente e dagli altri e lo status della condivisione.

Il nuovo Esplora file dovrebbe altresì risultare maggiormente ottimizzato per gli schermi touch, con hitbox (ovvero l'area cliccabile di un pulsante) più grandi e un'interfaccia semplificata per aree come la barra laterale e l'intestazione.

Al momento, non è dato sapere quanto questi cambiamenti verranno applicati al sistema operativo e soprattutto se saranno effettivamente implementati. Tutto dipende da se il nuovo Esplora file riuscirà a superare i test interni, per la qual cosa potrebbe essere necessario giungere addirittura sino alla fine del nuovo anno da poco iniziato.

