Windows 11: arrivano le schede in Esplora file, ma c'è un bug

Con il rilascio dell’aggiornamento Moment 1 per Windows 11 avvenuto lo scorso mese, Microsoft ha finalmente reso disponibile per tutti una feature che era stata tanto desiderata dalla maggior parte degli utenti: la schede in Esplora file. Peccato però che a quanto pare la nuova funzione abbia portato in dote un bug decisamente fastidioso, oltre che altamente invalidante per la maggior parte di coloro che fanno uso del più recente sistema operativo di casa Redmond.

Windows 11: un bug porta in primo piano Esplora file

La redazione di Windows Latest riporta infatti che, stando quanto emerso dai feedback forniti da svariati utenti durante gli ultimi giorni, Esplora file andrebbe ad aprirsi in modo casuale quando si è impegnati nell’uso di altro software. Inoltre, in alcuni casi, la finestra di Esplora File passa automaticamente dal background al primo piano senza che vi sia una motivazione concreta.

Microsoft sarebbe già al corrente della situazione, ma per il momento non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo, per cui non è dato sapere se esiste un procedimento mediante il quale poter risolvere la cosa in attesa di un aggiornamento correttivo e soprattutto quando verrà per l’appunto rilasciato un update mediante cui poter far fronte alla situazione.

Ad ogni modo, l'esistenza del supporto per l'interfaccia a schede di Esplora file è la prova che Microsoft sta ascoltando alcuni dei feedback ed è un esempio notevole di come l'azienda può soddisfare le esigenze di produttività dei clienti. Al contempo, Microsoft dovrebbe consentire agli utenti di disabilitare le schede se trovano questa feature poco utile.

