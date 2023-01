Windows 11: problemi per AMD con l'update di dicembre

Il Patch Tuesday per Windows 11 che è stato rilasciato a dicembre scorso sta causando alcuni problemi ai computer basati su AMD. La cosa non sembra essere molto diffusa, infatti riguarda solo un numero circoscritto di utenti, ma si tratta comunque di una situazione che sta generando non poche difficoltà agli interessati.

Windows 11: problemi con AMD dopo il Patch Tuesday di dicembre

Andando più in dettaglio, diversi utenti riferiscono che l’aggiornamento KB5021255 per la versione 22H2 di Windows 11 sta causando problemi di freezing sui PC AMD Ryzen. I giochi, in generale, stanno funzionando male dopo l’update e ci sono segnalazioni di chiusura inaspettata degli stessi e di calo degli FPS.

Al momento, non è dato sapere se la vicenda sia sotto esame da parte di Microsoft e AMD oppure no, pertanto non è chiaro neppure quando verrà reso disponibile un correttivo. Vale però la pena ricordare che una situazione analoga si era già verificata tempo addietro.

Vi sono pure segnalazioni di altri problemi ed errori che si sono verificati durante o dopo l’installazione dell’aggiornamento. Alcuni informazioni che dopo l’installazione e quando il computer deve essere configurato su un account aziendale o scolastico si ferma a “Configurazione dell’account”.

Da tenere presente che coloro che hanno effettuato la disinstallazione dell’aggiornamento hanno constatato che le prestazioni del computer tornano alla normalità. Per procedere in tal modo, basta accedere alla sezione Impostazioni di Windows 11, selezionare la voce Windows Update, quindi quella Cronologia aggiornamento, cliccare sulla dicitura Disinstalla aggiornamento e selezionare l’opzione per procedere. In seguito, il computer va riavviato per ripristinare le precedenti modifiche.

