Windows 11: problemi di VPN con l'aggiornamento KB5026372

Il secondo martedì di maggio è arrivato e, puntuale come di consueto, Microsoft ha provvedo a rilasciare il Patch Tuesday per Windows 11, con l’update siglato come KB5026372. Sono state introdotte svariate correzioni e qualche miglioramento, ma a quanto pare sono sorti pure dei problemi, in special modo con le VPN.

Windows 11: problemi con le VPN con il Patch Tuesday di maggio 2023

Stando infatti a quanto riferito da molteplici utenti, l’aggiornamento sta creando un conflitto con le connessioni VPN, in particolare L2TP/IPsec VPN. Alcuni hanno sperimentato una drastica diminuzione delle velocità di download e upload, mentre altri hanno avuto difficoltà a scaricare file da sftp su L2TP/IPsec VPN.

Pur provando a reinstallare la WAN, a svuotare la cache dei DNS, a disabilitare l’IPv6 e il firewall non sembra esserci soluzione alla cosa.

Da notare che, unitamente alla problematica in questione, altri utenti hanno riferito che l’aggiornamento ha causato l'attivazione di BitLocker, ritrovandosi poi a dover fare i conti con un ciclo di riparazione automatica che potenzialmente richiedeva una cancellazione completa del sistema e la reinstallazione di Windows.

Alcuni utenti hanno pure riscontrato problemi con lo spegnimento dei loro computer invece di riavviarsi dopo l'installazione degli aggiornamenti.

In merito allo scenario in questione, da parte di Microsoft non sono ancora pervenute informazioni e dichiarazioni, ma sicuramente durante i prossimi giorni provvederà ad indagare e a rilasciare un fix apposito.

In attesa che ciò accada, coloro che stanno andando incontro a malfunzionamenti del sistema possono momentaneamente ovviare andando a disinstallare l’aggiornamento KB5026372 intervenendo dalla sezione delle impostazioni di Windows 11 relativa a Windows Update.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.