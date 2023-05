Windows 11: Microsoft rilascia l'update KB5026372

A distanza di circa un mese dal rilascio del Patch Tuesday di aprile 2023 per Windows 11, nelle scorse ore Microsoft ha provveduto a rilasciare l'aggiornamento di maggio per la versione 22H2 del suo più recente sistema operativo. Si tratta dell’aggiornamento cumulativo KB5026372. che porta il numero di build dell'OS a 22621.1635.

Windows 11: ecco il Patch Tuesday di maggio 2023

La patch implementa un totale di 20 modifiche, tra miglioramenti e correzioni di bug, unitamente alla risoluzione di ben 41 falle di sicurezza.

Andando più in dettaglio, le falle zero-day risolte sono quelle siglate come CVE-2023-29336, CVE-2023-24934, e CVE-2023-29325, e consistono nell’escalation dei privilegi per i cybercriminali tramite il kernel Win32k, nel bypass del Secure Boot e nell’esecuzione di codice da remoto tramite Microsoft Outlook.

Vi sono pure dei correttivi per Microsoft Edge, driver Bluetooth, Microsoft Office, Teams, e per dispositivi a marchio Beats, Cisco e Google.

A parte ciò, tra le altre novità interessanti, il Patch Tuesday risolve una condizione di Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) che porta al blocco del Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), introduce animazioni per alcune icone dei widget sulla barra delle applicazioni e consente a Microsoft Edge di visualizzare correttamente le finestre popup in primo piano invece che sullo sfondo.

Il colosso di Redmond ha provveduti a risolvere pure un problema di Microsoft Defender che comportava il crash continuo di videogiochi con DRM o piattaforme anti-cheat particolari.

L'aggiornamento può essere scaricato subito e da chiunque intervenendo direttamente dalle impostazioni del sistema operativo relative a Windows Update. In alternativa, è possibile attendere il download automatico.

