Windows 11 potrebbe includere un tasto per la promozione app

La sezione “Elementi consigliati” nel menu Start di Windows 11 è un argomento divisivo tra gli utenti. Anche la stessa Microsoft non è molto sicura del modo giusto di procedere senza risultare troppo invasiva. Introdotta per la prima volta nella versione Windows 11 21H2, tale sezione ha subito modifiche nel corso tempo, in modo da sembrare equilibrata. In passato Microsoft aveva anche pensando di chiamarla "Per te", forse per attirare il pubblico abituato ad utilizzare Instagram o X (ex Twitter) o TikTok. Tuttavia, la maggior parte degli utenti trova la sezione degli elementi consigliati abbastanza tediosa. Nonostante ciò, sembra che Microsoft stia pensando di fare un passo in avanti, aggiungendo un nuovo (fastidioso) tasto dedicato alla promozione delle app.

Looks like the Start menu's Recommended section will be getting app promotions, similar to suggested apps in Start in Windows 10. This can be toggled off from Settings (Show recommendations for tips, app promotions, and more). pic.twitter.com/zYYnTKs9qw — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 9, 2024

Windows 11: tasto Elementi consigliati anche sulla barra delle app

Come accennato, agli utenti Windows 11 tale sezione non piace. C’è una buona ragione per tutto ciò. Inizialmente, Microsoft aveva incluso anche i siti web consigliati (rimossi in una build conseguente). Tuttavia, nel maggio scorso, il colosso della tecnologia ha pensato bene di ripristinati. Microsoft ha successivamente aggiunto il menu Impostazioni per attivare/disattivare nuove app, suggerimenti, scorciatoie e simili. L’azienda di Redmond dovrebbe ora aggiungere "Promozioni delle app", cosa che potrebbe infastidire ulteriormente i propri utenti. Ma non è tutto. Secondo alcuni recenti rumors l'azienda sta anche valutando se aggiungere un nuovo pulsante "Elementi consigliati" sulla barra delle applicazioni (ovvero la Taskbar).

Va aggiunto che non tutte le modifiche apportate da Microsoft in relazione alla sezione “Elementi consigliati” di Windows 11 sono state negative. L'anno scorso, ha apportato una modifica UX davvero utile. Questa permette agli utenti di scoprire il percorso completo di un determinato file grazie al solo passaggio del mouse, senza dover cliccare con il tasto destro e poi cliccare su “Apri percorso file”. Detto ciò, al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, Microsoft potrebbe introdurre tali pulsanti nei prossimi aggiornamenti.