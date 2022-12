Windows 11: nuova finestra per il firewall

Nelle scorse ore, Microsoft ha fatto sapere di aver reso disponibile Windows 11 build 25267, l’ultima versione di anteprima del sistema operativo che giunge sui computer degli utenti prima della fine del 2022. Porta in dote diversi fix e miglioramenti, ma anche e soprattutto un nuovo design per la finestra di dialogo del firewall di sistema.

Windows 11: novità per l'interfaccia del firewall

Con il nuovo aggiornamento, infatti, ora Windows 11 mostra una finestra di dialogo per il firewall più bella e moderna, la quale risulta essere in perfetto stile con gli altri elementi dell’OS, presentando praticamente il medesimo aspetto della finestra di dialogo per il controllo account utente.

Inoltre, le informazioni in essa presenti si rivelano ancora più facilmente consultabili che in precedenza: le reti e le informazioni aggiuntive sono infatti accessibili cliccando su un collegamento apposito che invita a mostrare più dati.

L’impiego della nuova finestra di dialogo è altresì semplificato su tablet e computer portatili dotati di schermo touch, grazie a pulsanti e caselle di controllo più grandi. È stato pure introdotto il supporto al tema scuro e chiaro e il prompt adesso oscura lo schermo per cercare di attirare l’attenzione dell’utente sul messaggio mostrato.

Finestra di dialogo del firewall rinnovata a parte, è il caso di segnalare che tra i vari fix che l’aggiornamento in questione porta in dote c’è pure quello che riguarda la copia dei file di grandi dimensioni. In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5017389, diversi utenti avevano segnalato un calo delle prestazioni. Il problema sembrava limitato al trasferimento tramite rete (SMB), ma in seguito è stato confermato il rallentamento anche con la copia locale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.