Windows 11: Microsoft lavora già a Moment 3

Nelle scorse settimane, Microsoft ha rilasciato Moment 1 per Windows 11 2022 Update (22H2), ma a quanto pare l'azienda è già lavoro su Moment 2, il quale dovrebbe essere reso disponibile nel primo trimestre del 2023 e con cui, al pari del primo, verranno introdotte diverse nuove funzionalità sul più recente sistema operativo del gruppo di Redmond. Ma non finisce qui. Nei piani dell'azienda, infatti, vi è pure Moment 3 e i lavori sarebbero già in corso d'opera.

Windows 11: ecco le prime indiscrezioni su Moment 3

Un primo riferimento al futuro terzo aggiornamento di Windows 11 22H2 è stato avvistato sull'account Twitter PhantomOcean3. L'utente ha segnalato una nuova funzione in prova sulla build 22623.885 rilasciata nel canale Beta, denominata "MTestUx14" (ID 41655236) e probabilmente legata a un futuro aggiornamento Moment successivo a quello previsto per l'inizio del prossimo anno.

Fun fact: Beta 22623.885 introduced a new velocity feature called 'MTestUx14', ID 41655236. It appears to be another special 'test' ID, similar to 39145991 (NWMTest1) and 39281392 (MTestUx13) — PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) November 10, 2022

Stando a quanto emerso, l'ID adoperto per la feature è simile a quello che è già stato collegato agli update Moment 1 e 2. Non è quindi difficile dedurre il fatto che Microsoft starebbe pensando di rilasciare ulteriori feature su Windows 11 22H2 in seguito al debutto di Moment 2, sebbene attualmente manchino conferme ufficiali.

Ad ogni modo, per il rilascio di Moment 3 bisognerà aspettare ancora diversi mesi, con ogni probabilità non farà capolino prima della metà del 2023.

Da tenere presente che gli aggiornamenti Moment sono stati pensati da Microsoft per poter attivare funzioni che l'azienda non è riuscita a inserire in Windows 11 22H2 al momento del lancio per questioni di tempistiche oppure a causa di bug e di altri imprevisti che si sono verificati all'ultimo momento.

