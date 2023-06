Windows 11: Microsoft punta a ridurre le notifiche

Microsoft sta testando alcune nuove funzionalità per ridurre lo spam delle notifiche in Windows 11. La cosa tornerà indubbiamente particolarmente utile a chi ogni giorno si ritrova a dover fare i conti con tantissime notifiche sul PC e viene continuamente distratto da esse.

Windows 11: nuova funzione per ridurre le notifiche spam

A segnalare la novità stata la redazione di Windows Latest, spiegando che per chi riceve numerose notifiche dalle app, ma non interagisce con esse, il sistema operativo attiva un altro avviso suggerendo di disattivare le notifiche per quella data app. È un modo semplice per ridurre il flusso di spam di avviso da varie applicazioni come Netflix, Prime, Microsoft e diversi browser.

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non si tratta di una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, ma adotta un semplice algoritmo per discernere se un utente interagisce o meno con le notifiche.

Se le notifiche vengono disabilitate premendo sul tasto apposito, Windows 11 cesserà di mostrarle sullo schermo, ma saranno ancora disponibili nel centro notifiche.

Da tenere presente che oltre alla funzione appena descritta, Microsoft sta testando un nuovo strumento per semplificare la visualizzazione delle password Wi-Fi salvate. Gli utenti di Windows 11 saranno presto in grado di accedere alle password Wi-Fi delle loro reti conosciute tramite il menu Impostazioni.

Sono altresì previsti miglioramenti per la gestione della rete, incluso il supporto per il collegamento degli adattatori tramite la riga di comando tramite "netsh", e miglioramenti alle reti Wi-Fi Passpoint che sono in grado di offrire prestazioni di gran lunga superiori.