Windows 11: Microsoft ha reso disponibili due Preview Build

Microsoft ha da poco annunciato la disponibilità di due versioni preliminari di Windows 11 destinate agli iscritti al canale Beta del programma Insider. Si tratta delle build 22621.290 e 22622.290 (KB5014959). Apparentemente sono identiche, ma nella prima le nuove funzionalità sono disattivate per impostazione predefinita.

Windows 11: disponibili le build 22621.290 e 22622.290

Microsoft ha deciso di approcciare in questo modo per poter valutare gli effetti delle novità tramite i feedback, in modo tale da comprendere se una determinata funzione sta effettivamente causando problemi di affidabilità, il che consentirà all’azienda di prendere decisioni più precise sul da farsi e di poter risolvere più rapidamente eventuali bug.

La maggior parte degli Insider nel canale Beta riceverà la build 22622.290 con le funzionalità già attivate o attivabili tramite un “enablement package”. Ad ogni modo, coloro che riceveranno la build 22621.290 con le funzionalità disattivate potranno installare successivamente la build 22622.290.

Le principali novità che la build 22622.290 di Windows 11 porta in dote sono due. La prima riguarda l’implementazione delle Suggested Actions, le quali consentono di eseguire un’operazione in modo rapido quando l’utente seleziona una data, un orario o un numero di telefono in una pagina Web. Per fare un esempio pratico, se viene selezionato e copiato un numero di telefono, Windows 11 suggerisce di effettuare la chiamata con Microsoft Teams o app simili.

L’altra novità riguarda l’aggiornamento della pagina dell’account Microsoft presente nelle Impostazioni di Windows 11. Gli utenti adesso visualizzano pure le informazioni relative all’abbonamento al piano OneDrive Standalone 100 GB e oltre ai dati di pagamento viene mostrato un avviso che indica quando lo spazio è quasi terminato.

Chi non possiede ancora Windows 11 può effettuare l'acquisto del codice d'attivazione su Amazon con invio immediato via email: c'è la Home Edition al prezzo di 145 euro e la Pro Edition al prezzo di 259 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.