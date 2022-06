Windows 11: gestione dell'account Microsoft da Impostazioni

Con l’avvicendarsi del lancio della versione 22H2 di Windows 11, fissato tra settembre e ottobre dell’anno corrente, emergono un sempre maggior numero di informazioni riguardo le nuove funzioni e caratteristiche che il primo major update del più aggiornato sistema operativo di casa Microsoft porterà in dote. Al riguardo, recentemente è stato possibile apprendere che il sistema di gestione dell'account Microsoft verrà integrato direttamente nelle impostazioni.

Windows 11 22H2: la gestione dell'account Microsoft passa dalle impostazioni

Si tratta di una novità decisamente interessante e grazie alla quale viene reso ben più semplice, veloce e intuitivo gestire l'account Microsoft per gli utenti, i quali possono in tal modo evitare di dover accedere all’apposita pagina Web tramite il browser e fare tutto direttamente e comodamente dall’interfaccia di Windows 11, come mostrato pure nello screenshot visibile di seguito.

Andando più in dettaglio, la schermata delle impostazioni di Windows 11 adibita alla gestione dell’account Microsoft consente di tenere sotto controllo abbonamenti e sottoscrizioni periodiche, come ad esempio quella a Office (a questo proposito, su Amazon gli abbonamenti a Office 365 in versione Personal e Family vengono spesso proposti in sconto), OneDrive e Xbox Game Pass.

Attualmente, dunque, la nuova sezione nelle impostazioni di sistema è limitata alla sola gestione di abbonamenti e acquisti, ma sembra che in futuro il colosso di Redmond voglia consentire di controllare e gestire dalla medesima schermata pure tutti i propri software di cui gli utenti dispongono di una licenza a vita, versioni particolari di Office e altri software.

Da notare che attualmente l'integrazione dell'account Microsoft di Windows 11 è ancora nei primi giorni di evoluzione e viene distribuita ai tester nel canale di sviluppo. Microsoft sta pianificando di raccogliere più feedback prima di rilasciarli nel canale di produzione tramite un Online Service Experience Pack.