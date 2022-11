Windows 11: Microsoft aggiunge la ricerca al Task Manager

Il Task Manager costituisce un elemento tanto essenziale quanto fondamentale di Windows e proprio per questo motivo Microsoft sta lavorando duramente per cercare di ottimizzarne il più possibile il funzionamento. Al riguardo, con il rilascio di Windows 11 2022 Update (22H2) che è avvenuto nelle scorse settimane, il Task Manager ha acquisito un nuovo design, ma a quanto pare le novità nono destinate a finire qui.

Windows 11: arriva la barra di ricerca sul Task Manager

Stando infatti a quanto riferito dalla redazione di WindowsLatest nelle scorse ore, nell'ultima beta di Windows 11 disponibile per gli scritti al programma Insider è stata resa disponibile una nuova relase del Task Manager che include la barra di ricerca.

Sino a questo momento, il Task Manager non ha mai offerto una funzione del genere, mediante cui poter cercare e trovare determinati processi in esecuzione, per cui l'unico sistema per riuscire ad individuare quanto d'interesse consisteva nello scorrere i processi elencati o premere il tasto che rappresenta la prima lettera dell'app di riferimento sulla tastiera. Sino ad oggi, dunque, chi necessitava di un sistema di ricerca ha dovuto per forza di cose o adeguarsi in questo modo oppure rivolgersi ad applicazioni di terze parti capaci di offrire un'opzione del genere.

Da tenere presente che la funzione è nascosta e che allo stato attuale il funzionamento è intermittente: se si cerca il nome o l’ID esatto del processo, infatti, non funziona mentre se si cerca una parola chiave si. Ovviamente, con il rilascio della versione finale la situazione migliorerà, ma non è noto quando sarà disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.