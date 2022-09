Windows 11: le app Android funzionano più velocemente

Con Windows 11 è stato introdotto il supporto per l’installazione nativa delle app Android sui PC e con l’ultimo aggiornamento da poco rilasciato la funzionalità in questione ha ottenuto non pochi miglioramenti sul fronte prestazioni.

Windows 11: risolto il problema che ritardava il lancio delle app Android

Andando più nello specifico, la nuova versione 2208.40000.4.0 di Windows Subsystem per Android va a migliorare prestazioni, affidabilità e sicurezza delle app Android. La modifica principale riguarda la risoluzione di una problematica che poteva ritardare il lancio delle applicazioni destinate alla piattaforma mobile del “robottino verde”, ottimizzando il tempo di avvio delle stesse e apportando miglioramento all’uso dell’app WSA.

Ci sono pure miglioramenti relativi all'estetica dei giochi, al modo in cui un controller può essere adoperato quando ci sono altre app aperte e alla riproduzione dei video. Un altro problema che il colosso di Redmond ha affrontato è quello relativo agli arresti anomali delle applicazioni quando vengono copiati e incollati contenuti di dimensioni considerevoli. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti alla sicurezza del sistema e modifiche all’applicazione WebView.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, questa non è la prima volta che Microsoft cerca di colmare il divario tra i sistemi operativi Windows e Android. Infatti, ai tempi di Windows Phone l'azienda era riuscita ad eseguire il porting delle app Android sul suo sistema operativo mobile con il progetto Astoria, il quale ha funzionato abbastanza bene, ma che è stato poi accantonato in quanto avrebbe potuto andare a causare rallentamenti nello sviluppo di Universal Windows Platofrm (UWP).