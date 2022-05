Windows 11: arriva il supporto ad Android 12.1

Proseguono a gonfie vele i lavori in casa Microsoft per supportare a pieno le app Android su Windows 11 e infatti nel corso delle ultime ore il colosso di Redmond ha annunciato un aggiornamento importante relativo a tale feature.

Windows 11: Microsoft aggiorna il Windows Subsystem for Android

È stata infatti comunicata la disponibilità di una nuova versione del Windows Subsystem for Android (WSA) per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La novità principale è il supporto per Android 12.1, vale a dire la release più recente del sistema operativo mobile del “robottino verde”. Inoltre, sono state aggiunte ulteriori funzionalità ed è stata migliorata l’integrazione con il più recente sistema operativo del colosso di Redmond.

Andando più in dettaglio, gli iscritti al canale Dev del programma Insider possono scaricare dal Microsoft Store la nuova versione 2204.40000.15.0. Considerando però che si tratta di una “developer preview” potrebbero però esserci diversi bug. Microsoft sottolinea infatti che alcune app, in precedenza funzionanti, potrebbero non avviarsi o presentare comportamenti anomali. Ad ogni modo, l'azienda di Redmond assicura di riuscire a far fronte alle problematiche in tempi brevi con l’aiuto dei partner.

Oltre a quanto già citato, tra le principali migliore degne di nota offerte da Microsoft c'è la decodifica hardware dei flussi video VP8 e VP9, una struttura più snella delle impostazioni WSA e l’aggiunta di un visualizzatore di dati diagnostici, particolarmente utile per gli sviluppatori. Inoltre, adesso l’app fotocamera offre ora anteprime corrette, un rendering del feed adeguato ed è stata pure migliorata la gestione dei dispositivi di input.