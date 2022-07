Windows 11 in crescita, è quasi la seconda versione più popolare

Sebbene il 2022 non sia cominciato propriamente in maniera brillante, Windows 11 (a proposito, su Amazon è possibile acquistare il product key della versione Home e della versione Pro) sembra adesso essere riuscito a prendere a la giusta via, molto probabilmente grazie anche ai molteplici aggiornamenti rilasciati, alla correzione dei tanti bug e all’introduzione di nuove funzionalità, in special modo in vista. Il più recente sistema operativo di casa Microsoft ha infatti guadagnato un market share di tutto rispetto, pari al 23,1%.

Windows 11: market share al 23,1%

I dati in questione emergono dal report di AdDuplex recentemente diffuso. Le statistiche sono state elaborate sulla base dei dati raccolti da circa 5.000 applicazioni presenti all’interno dello store ufficiale. Il report è aggiornato al 28 giugno 2022.

Andando più in dettaglio, stando alle informazioni fornite, a guidare la classifica c'è Windows 10 21H2 che attualmente è installato sul 38,2% dei PC, a seguire troviamo Windows 10 21H1 con una quota del 23,9% e successivamente Windows 11 21H2.

Combinando i dati, le ultime versioni di Windows 10 (21H2 e 21H1) superano ancora il 50% delle preferenze, un vantaggio consistente che però è destinato a scemare con il lancio di Windows 11 22H2 atteso per l'autunno. Nel mentre, però, Windows 11 è quasi la seconda versione dell'OS Microsoft più diffusa.

In quarta posizione torna poi Windows 10 2004 con una quota del 5,2% e in quinta c’è Windows 10 20H2 con una quota del 3,8%. La sesta posizione è impegnata da altre versioni di Windows 10 con una quota del 3% e la settima da Windows 11 Insider che può contare su un market share pari allo 0,8%.

