Mercato PC e tablet: grande crisi nel 2022 e nel 2023

Il mercato PC e il mercato tablet su scala globale si apprestano ad andare incontro a un netto crollo delle vendite, almeno stando a quelle che sono le più recenti previsioni di IDC. Attenendosi infatti alle stime della società leader nelle indagini nelle consulenze di mercato, è previsto che le spedizioni globali di PC tradizionali nel 2022 diminuiranno del 12,8% nel 2022 arrivando 305,3 milioni di unità, mentre le spedizioni di tablet diminuiranno del 6,8% arrivando a 156,8 milioni di unità.

Mercato PC: spedizioni globali in forte diminuzione tra il 2022 e il 2023

La principale motivazione di questo calo è da ricercare nell’indebolimento generale dell’economia globale e nella normalizzazione dopo l’impennata degli acquisti che si è verificata negli ultimi due anni.

Il trend negativo dovrebbe continuare anche nel 2023 quasi alle porte, in quanto la domanda dei consumatori risulta essere rallentata, quella del settore istruzione è ampiamente soddisfatta e quella delle imprese è vincolata al peggioramento dell’economia.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca per IDC Mobility and Consumer Device Trackers.

Sebbene la domanda stia rallentando, le prospettive per le spedizioni rimangono al di sopra dei livelli pre-pandemia. La domanda a lungo termine sarà trainata da una lenta ripresa economica combinata con un aggiornamento dell'hardware aziendale mentre il supporto per Windows 10 si avvicina alla fine. Si prevede che anche le implementazioni educative e il lavoro ibrido diventeranno un pilastro per aumentare i volumi.

Per il 2024, invece, ci si aspetta un miglioramento della situazione, con il mercato PC che tornerà a crescere, arrivando a un totale di 477,7 milioni di unità nel 2026.