Windows 11: il nuovo Blocco note è lento

A febbraio dell’anno corrente, Microsoft ha reso disponibile per tutti gli utenti già passati a Windows 11 una nuova versione del Blocco note, la quale va a segnare un netto passo in avanti rispetto a quanto proposto in precedenza, sia in termini di interfaccia utente che di prestazioni, o almeno così sarebbe dovuto essere sulla carta, trattandosi di un’applicazione basata sull’engine RichEdit già visto in azione su Word, Excel, PowerPoint e OneNote. La situazione, però, non è propriamente questa.

Windows 11: netto calo delle prestazioni con il nuovo Blocco note

Stando infatti a quanto segnalato da numerosi utenti, il nuovo Blocco note ha implicato un netto calo delle prestazioni. Per rendersi conto della cosa, basta dare un’occhiata alle numerose lamentele presenti nel Feedback Hub. Gli utenti segnalano un comportamento non ottimale del Blocco note durante lo scrolling dei testi e quando ci si ritrova a dover incollare ampie porzioni di testo copiare in altre applicazioni come Excel.

Per fortuna, il team di Microsoft è a conoscenza delle problematiche in questione e ha dichiarato di aver preso in carico le varie segnalazioni e di essere già al lavoro per cercare di rendere disponibile un fix il prima possibile. Non c’è una data esatta, ma la data di rilascio non dovrebbe essere molto distante in quanto l’update à già in fase di test.

Da notare che con l’aggiornamento del Blocco note comprensivo delle dovute correzioni saranno introdotte pure altre novità, quali il supporto agli screen reader e un perfezionamento degli strumenti delegati al rendering del testo.

