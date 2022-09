Windows 11: il menu Start non piace a un ex designer Microsoft

La rivisitazione del menu Start di Windows 11, che risulta essere totalmente diverso rispetto a quello delle precedenti versioni del sistema operativo e che sarà ulteriormente aggiornato con Windows 11 22H2, ha diviso nettamente l’opinione pubblica, c'è a chi piace e a chi no. A detta della stessa Microsoft si tratta di un notevole passo in avanti, ma chi ha lavorato allo sviluppo dell’interfaccia delle precedenti versioni dell’OS potrebbe non essere dello stesso parere, o almeno non lo è sicuramente Jensen Harris, ex direttore Microsoft della divisione User Experience.

Windows 11: menu Start bocciato da un ex designer Microsoft

L’ex designer di Microsoft ha infatti dichiarato di bocciare senza indugio il nuovo menu Start di Windows 11, affermando di essere rimasto letteralmente scioccato dall’esperienza utente che questo è in grado di offrire oggi.

Il menu Start va considerato come l'elemento di punta dell'esperienza utente (in Windows, n.d.r.). Esso dovrebbe costituire il massimo esempio del miglior design per l'interfaccia utente di cui l'azienda è capace. Oggi ho cercato Chrome in Windows e sono rimasto basito dall'esperienza utente.

Harris spiega che la parte di sinistra del menu Start di Windows 11 sembra effettivamente opera di un designer, mentre l'area collocata immediatamente sulla destra (quella in cui sono visibili i risultati) è molto confusionaria e addirittura viene paragonata alle tanto odiate barre degli strumenti di Internet Explorer del 2008.

Harris critica altresì il banner pubblicitario mostrato nel menu Start, sostenendo che con la sua visualizzazione "sembra di aver preso qualche virus", e sottolinea dettagli incongruenti come l'adozione di angoli stondati e squadrati nello stesso riquadro del menu Start.