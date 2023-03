Windows 11: ecco il Patch Tuesday di marzo 2023

Il secondo martedì del mese è da poco trascorso e puntuale come sempre Microsoft ha provveduto a rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza per Windows 11 noti come Patch Tuesday. Si tratta dell’update cumulativo KB5023706 per la versione 22H2 del più recente sistema operativo di casa Redmond, altrimenti noto con il nome di Moment 2, il quale era stato precedentemente proposto come download opzionale.

L’aggiornamento ora è obbligatorio, per cui verrà scaricato e installato in automatico premendo sul tasto “Verifica disponibilità aggiornamenti” nella schermata di Windows Update. Ad installazione avvenuta, il numero di build diventa 22621.1413.

Tra le principali novità che l’aggiornamento porta in dote vi è la possibilità di accedere a Bing Chat direttamente dal campo di ricerca sulla barra delle applicazioni di Windows 11 e sono stati inclusi vari bug fix e corrette alcune vulnerabilità.

Una delle falle segnalate è di tipo zero-day, ovvero già attivamente sfruttata. Era presente nella funzionalità Smart Screen e consentiva di aggirare il controllo di sicurezza per i documenti Office scaricati da Internet. È stata utilizzata per distribuire il ransomware Magniber.

Altre novità sono l'implementazione delle schede nel Blocco note, l'aggiunta della ricerca in Gestione attività, la taskbar ottimizzata per i tablet, la preview di Phone Link per iOS e i widget a schermo intero.

Per Windows 11 in versione 21H2 è invece disponibile l’aggiornamento KB5023698 che porta il numero di build a 22000.1696. le falle corrette e i bug fix sono i medesimi.

