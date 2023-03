Windows 11: Moment 2 è disponibile come update opzionale

Nella giornata di ieri, Microsoft ha comunicato di aver reso disponibile il tanto atteso Moment 2 per Windows 11, il nuovo aggiornamento delle funzionalità che l’azienda di Redmond distribuisce tramite Windows Update.

Windows 11: Moment 2 è qui!

Attualmente viene distribuito come aggiornamento opzionale, ma diventerà parte integrante degli update di marzo 2023 per Windows 11. Per la precisione, sarà distribuito a tutti gli utilizzatori del più recente sistema oeprativo Windows in occasione del Patch Tuesday del 14 marzo prossimo, unitamente agli aggiornamenti di sicurezza.

Dopo l'installazione di Windows 11 Moment 2, il numero della build del sistema operativo viene portato a 22621.1344. Il pacchetto di aggiornamento, da individuare tra quelli opzionali è contraddistinto con l'identificativo KB5022913 e si presenta con la descrizione "2023-02 Aggiornamento cumulativo per Windows 11 22H2" dopo aver installato tutte le altre patch eventualmente lasciate in sospeso.

Per quel che concerne le principali novità implementate, debutta nella barra delle applicazioni una casella di ricerca rinnovata che consente di interfacciarsi con Bing e il sistema di generazione di contenuti testuali in risposta alle richieste dell'utente basato sull'intelligenza artificiale e c’è pure una nuova applicazione per il collegamento degli iPhone al computer.

Un’altra interessante novità riguarda l’introduzione del supporto per le schede nel Blocco Note e la disponibilità dello strumento Studio Effects nelle impostazioni rapide di Windows che sui sistemi dotati di chip NPU (Neural Processing Unit) permette di migliorare foto e video con l'applicazione di filtri e ottimizzazioni.

È stata altresì ottimizzata la barra delle taskbar per l’uso su tablet e convertibili 2-in-1, viene introdotta la feature per registrare lo schermo nello strumento di cattura e adesso la funzione Assistenza rapida è stata riprogettata, proponendo connessioni più veloci e possibilità di passare dalla condivisone dello schermo al controllo completo.

