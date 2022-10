Windows 11 e 10: un update cumulativo risolve i problemi di rete

Come accade ogni secondo martedì di ogni mese, la scorsa settimana Microsoft ha provveduto a rilasciare il Patch Tuesday per Windows 11 e per Windows 10. L'aggiornamento ha sì portato in dote tanti fix e ottimizzazioni, ma pure un problema con il protocollo di rete Transport Layer Security / Secure Sockets Layer (TLS/SSL) che si manifesta con il mancato collegamento fra client e server remoti.

Windows 11 e 10: problemi di rete risolti

La difficoltà è stata ufficialmente riconosciuta da Microsoft, tant’è vero che sul suo sito ha indicato pure alcuni passaggi per rilasciare una segnalazione caso per caso, in maniera tale da mettere a punto un fix per riuscire a superare i problemi.

Dopo aver raccolto le varie informazioni, il fix è stato finalmente reso disponibile, almeno per quel che concerne Windows 11 21H2 e Windows 10, mentre Windows 11 2022 Update al momento resta ancora scoperto.

Microsoft, infatti, ha rilasciato i seguenti aggiornamenti cumulativi straordinari, altrimenti noti come OOB (out-of-band), che si possono ottenere tramite Windows Update e che vanno a risolvere il problema che la stessa azienda ha etichettato come “handshake failure" con il protocollo TLS/SSL: KB5020387 (su Windows 11 21H2) e KB5020435 (su Windows 10 20H2, 21H1 e 21H2).

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il changelog.