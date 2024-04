Windows 11: disponibili virtual machine aggiornate a marzo 2024

Microsoft ha finalmente aggiornato la sua virtual machine gratuita, conosciuta anche come "Ambiente di sviluppo Windows" (WDE). La versione 2403 sarebbe dovuta uscire a marzo, ma Microsoft ha ritardato il rilascio per ragioni sconosciute. Per scaricare scaricare le ultime macchine virtuali Windows 11 dal sito web ufficiale di Microsoft. Come al solito, sono disponibili in quattro varianti predefinite per diversi software di virtualizzazione: VMware, Parallels (macOS), Hyper-V Gen 2 e VirtualBox. L'ambiente di sviluppo Windows versione 2403 si basa sulla build 22621.3296 di Windows 11, ovvero l'aggiornamento del Patch Tuesday di marzo scorso. Inoltre, WDE 2403 non include le funzionalità di Moment 5 (l'aggiornamento è ancora una versione opzionale, che dovrebbe diventare obbligatoria entro la fine del mese), ma è possibile aggiornarlo facilmente con KB5035942.

Windows 11: requisiti di sistema delle virtual machine v. 2403

Ogni virtual machine Windows 11 richiede circa 70 GB di spazio libero su disco e 8 GB di memoria RAM. Queste possono essere usate gratuitamente fino al 19 giugno 2024. Non supportano l'attivazione con chiavi di licenza, quindi sarà necessario eseguire l'aggiornamento a una versione più recente una volta scaduta quella attuale. Le virtual machine scadute diventeranno mostreranno lo sfondo del desktop nero. Inoltre, invieranno agli utenti notifiche di attivazione e si spegneranno ogni ora. Purtroppo, le virtual machine Windows 11 ufficiali di Microsoft non sono disponibili nelle varianti ARM.

La versione 2403 del Windows Development Environment include: Windows 11 Enterprise (valutazione), Visual Studio 2022 Community Edition con UWP, .NET Desktop, Azure e SDK per app di Windows per carichi di lavoro C# abilitati, sottosistema Windows per Linux 2 abilitato con Ubuntu installato. Inoltre, sono presenti il terminale Windows installato e la modalità sviluppatore abilitata. Gli utenti che volessero utilizzare le macchine virtuali di Microsoft su VirtualBox dovrebbero poi considerare alcuni errori “strani” nel rendering. Come riportato dalla stessa Microsoft: “Sì, si è notato che esistono alcuni errori di rendering quando si usa VirtualBox per eseguire queste immagini per sviluppatori. Il menu Start può anche essere diverso da quello previsto. Attualmente stiamo esaminando questo comportamento. Nel frattempo, apprezziamo la vostra pazienza e comprensione”. Per saperne di più visitare il sito ufficiale dell’azienda di Redmond.