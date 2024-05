Windows 11 corregge il drag-and-drop in Esplora file

Alla fine del 2023, la versione Windows 11 23H2 ha introdotto alcuni aggiornamenti degni di nota per Esplora file. Questi includevano una rielaborazione parziale dell'interfaccia utente con una barra degli indirizzi modernizzata e altri elementi che hanno migliorato l'estetica e l'accessibilità. Purtroppo, durante la riprogettazione dell'app, Microsoft sembra aver dimenticato una caratteristica importante: il trascinamento della selezione nella barra degli indirizzi. Ora, diversi mesi dopo, l'azienda sta finalmente risolvendo questa sfortunata “dimenticanza”. Recentemente, Microsoft ha rilasciato l'ultimo aggiornamento facoltativo non di sicurezza per Windows 11 versioni 22H2 e 23H2 (KB5037853). Tra le novità, la società ha finalmente corretto il drag-and-drop non funzionante sulla barra degli indirizzi. Ciò consentirà agli utenti di spostare cartelle e file in una cartella al di sopra di quella corrente (Microsoft lo chiama "breadcrumb").

L’azienda di Redmond ha spiegato meglio tale correzione nel changelog ufficiale dell’aggiornamento Windows 11 KB5037853. Come riportato nel documento: “ora puoi utilizzare il mouse per trascinare i file tra i breadcrumb nella barra degli indirizzi di Esplora file. Un breadcrumb mostra il percorso della posizione corrente del file nella barra degli indirizzi. Ad esempio, sono presenti tre breadcrumb nel percorso Questo PC > Windows (C:) > Programmi”. KB5037853 contiene alcune altre interessanti modifiche alle funzionalità, come una nuova pagina "Dispositivi collegati" nell'app Impostazioni, un generatore di codici QR integrato per collegamenti, backup delle impostazioni audio, la possibilità di inviare un'e-mail dal menu di condivisione, e altro ancora.

Purtroppo, ci sono anche alcuni strani "miglioramenti". Ad esempio, vi è un nuovo "Gestore account", che nasconde il pulsante di disconnessione dietro un annuncio di Microsoft 365, OneDrive e Xbox Game Pass. Gli aggiornamenti non di sicurezza di questo mese sono già disponibili per il download. Basta accedere alle Impostazioni del PC e poi cliccare su Windows Update. Essendo degli aggiornamenti opzionali, possono anche essere ignorati per il momento. Tuttavia, è bene ricordare che Microsoft li fornirà tutti nell'aggiornamento del Patch Tuesday di giugno 2024. Tale aggiornamento dovrebbe essere rilasciato l'11 giugno 2024.