Windows 11: con la build 25231 arriva l'hotspot rapido

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha comunicato con un post sul suo sito di aver rilasciato la nuova build 25231 di Windows 11 agli Insider nel Dev Channel, la quale va ad implementare un'interessante novità destinata ai possessori degli smartphone della gamma Samsung Galaxy, ovvero la possibilità di attivare velocemente l'hotspot Wi-Fi del cellulare dal PC.

Windows 11: hotspot rapido con Samsung e Phone Link

Similmente a quanto è già possibile fare da tempo tra Mac e iPhone, adesso pure su Windows si può connettere il computer a Internet selezionando direttamente lo smartphone da usare come hotspot dall'elenco delle reti wireless.

Da tenere presente che la funzione si attiva mediante l'aggiornamento dell'app Phone Link, quindi non è implementata direttamente nella nuova build di Windows 11, ma è compatibile solo con quest'ultima. Altra cosa da notare è che sono solo un numero limitato di dispositivi a supportare la nuova feature, ovvero quelli equipaggiati con One UI 4.1.1 o superiori.

Unitamente alla novità in questione, la nuova build del più recente sistema operativo di casa Redmond non introduce novità particolarmente rilevanti, ma sono state ampliate alcune funzionalità a un maggior numero di Insider, come ad esempio la barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet.

Inoltre, sono stati applicati svariati bug fix, in maniera tale da migliorare il più possibile l'esperienza d'uso ed evitare problemi. Ad esempio, è stato corretto il bug che poteva impedire l'apertura al primo clic delle cartelle nel menu Start, quello della mancata ricezione delle notifiche per le applicazioni di messaggistica e il verificarsi di arresti anomali con alcune app e giochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.