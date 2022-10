Windows 11: ulteriori novità per la taskbar per tablet

Il fatto che Microsoft intenda concentrarsi maggiormente sul segmento tablet, andando a proporre feature per Windows 11 concepite ad hoc per la suddetta categoria di dispositivi, è cosa già nota e già da qualche settimana si vocifera di migliorie in tal senso relative alla barra delle applicazioni. Più nello specifico, questa revisione andrebbe ad eliminare alcune funzionalità superflue della taskbar, dando priorità a maggiore intuitività e immediatezza, cosa che è stata portata avanti con le nuove build 22621.870 e 22623.870 (KB5018499) da poco rilasciate sul canale Beta.

Windows 11: ecco le novità per la barra delle applicazioni per tablet

Stando a quanto riportato nel changelog, Microsoft ha adesso migliorato il modo in cui le gesture e le loro animazioni si interfacciano con la barra delle applicazioni su tablet. Inoltre, è stato risolto un bug che causava l’arresto anomalo di explorer.exe durante il trascinamento delle icone sulla taskbar.

Sono pure stati risolti altri problemi noti, ovvero quello che portava la barra delle applicazioni a lampeggiare quando di passava dalla versione per desktop a quella per tablet, quello che implicava un maggior dispendio di tempo per passare da una versione all’altra ed è stato anche risolto il blocco a cui poteva andare incontro il sistema quando veniva usata la gesture sul bordo in basso a destra per accedere alle impostazioni rapide.

Da tenere presente che la possibilità di sfruttare la barra delle applicazioni ottimizzata per tablet si attiva soltanto sui dispositivi 2-in-1, oltre che chiaramente sui tablet “veri e propri”, mentre non è disponibile su desktop, in quanto pensata per i device touch.