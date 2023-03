Windows 11: Bing Chat non è davvero integrato nella taskbar

Tra le principali novità che l’aggiornamento Moment 2 che è stato da poco rilasciato per Windows 11 c’è quella relativa alla funzione di ricerca nella barra delle applicazioni. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato l’integrazione del nuovo Bing con intelligenza artificiale, ma gli utenti segnalano che le cose non stanno propriamente così.

Windows 11: Bing con AI non è davvero integrato nella taskbar

Stando a quanto comunicato da Microsoft con un post ufficiale sul suo sito, l’aggiornamento Moment 2 introduce un nuovo box di ricerca con l’integrazione della versione IA di Bing direttamente nella barra delle applicazioni.

Come però è possibile constare personalmente e come segnalato pure dalla redazione di Windows Latest, Quando l’utente clicca nel box viene aperta la schermata di Windows Search, da cui è possibile accedere a Bing Chat, ma digitando una domanda o utilizzando uno dei suggerimenti la risposta non viene mostrata in Windows Search, ma si aprirà la pagina di Bing in Edge.

Alla luce di ciò, il chatbot non è sicuramente accessibile tramite Windows 11, ma non è integrato direttamente nel sistema. Quello che Microsoft ha fatto è stato quindi aggiungere un collegamento rapido per promuovere la nuova versione di Bing.

Oltre a quella in questione, sono state scoperte pure altre due "bugie" relative sempre a Moment 2. La prima, riguarda il fatto che l’aggiornamento introduce le schede per l’applicazione Blocco note, ma in realtà per poterle sfruttare è necessario scaricare l’ultima versione dell’app (11.2302.16.0) dal Windows Store. La seconda, invece, al contrario di quanto indicato dall’azienda di Redmond, la board non ha una larghezza maggiore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.