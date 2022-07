Windows 11: adesso è davvero più veloce

L’anno scorso, quando Windows 11 è stato reso disponibile, Microsoft ha spiegato che il nuovo sistema operativo era stato progettato per ricavare il meglio dall’hardware e che con il tempo sarebbe diventato sempre più veloce, con l’implementazione di correzioni, migliorie varie e novità con i vari aggiornamenti. A quanto pare, il colosso di Redmond non stava prendendo in giro gli utenti e non stava neppure esagerando: gli ultimi test condotti dimostrano infatti che oggigiorno le cose stanno esattamente come dichiarato.

Windows 11: più veloce di quanto non fosse in precedenza

Andando più nello specifico, stando ai risultati recentemente ricavati da Puget Systems, attualmente l'ultimo OS di Microsoft è realmente capace di offrire prestazioni più veloci di quanto non fosse in precedenza, pur non riuscendo ancora ad essere in netto vantaggio su Windows 10.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Matt Bach, tecnico Senior Labs di Puget Systems.

L'ultima volta che abbiamo confrontato Windows 11 con Windows 10 per l'editing video, il rendering e lo sviluppo di giochi, abbiamo scoperto che Windows 10 in genere offriva prestazioni misurabilmente superiori. Questo è successo subito dopo il lancio ufficiale di Windows 11, tuttavia, e da allora ci sono stati una serie di aggiornamenti, e persino intere nuove generazioni di CPU. La buona notizia è che questa volta non abbiamo visto quasi tanti problemi di prestazioni con Windows 11, quindi molti dei problemi che abbiamo visto al momento del lancio sembrano essere stati risolti. D'altra parte, anche Windows 11 non è stato un chiaro vincitore rispetto a Windows 10 nella maggior parte dei casi.

