Windows 11: 4 VM per VirtualBox, VMware, Hyper-V e Parallels

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno reso disponibili quattro VM (Virtual Machine) di Windows 11 dedicate ai sistemi di virtualizzazione più diffusi: VirtualBox, VMware, Hyper-V (della stessa Microsoft) e Parallels. Si tratta nello specifico dei WED (Windows Development Environment) che con la release 2403 vanno ad aggiornare i package distribuiti fino a metà marzo 2024. La versione di riferimento del sistema operativo è Windows 11 23H2 ma senza Moment 5. Quest'ultimo può essere integrato comunque in un secondo momento tramite l'upgrade KB5035942.

Caratteristiche delle nuove VM di Windows 11

Il download delle nuove macchine virtuali di Windows 11 è gratuito. Per quanto riguarda invece l'utilizzo senza limitazioni, sempre gratuito, la deadline è stata fissata per 19 giugno 2024. Una volta raggiunta questa scadenza lo sfondo del Desktop diventerà nero. L'utilizzatore visualizzerà una notifica persistente con la quale verrà informato che il sistema in uso non è originale. Il PC sarà poi spento automaticamente ogni ora.

Volendo si ha a disposizione l'istruzione da linea di comando:

slmgr.vbs -rearm

che permette di rimandare fino a 90 giorni (in tre fasi da 30) la deadline.

Parliamo naturalmente di file immagine, quindi di OS completi il cui peso potrebbe variare tra i 20 e i 25 GB a seconda della VM scelta. Ciascuna macchina comprende Windows 11 Enterprise in versione per la valutazione, Windows Terminal installato e la Developer mode già abilitata.

A ciò si aggiunge Windows Subsystem for Linux 2 attivo con Ubuntu preinstallato e una serie di strumenti per gli sviluppatori. Si tratta per la precisione di Visual Studio 2022 Community Edition con UWP (Universal Windows Platform), .NET Desktop, Azure e Windows App SDK per workload C# abilitato.

Requisiti per l'installazione

I requisiti minimi per l'installazione delle VM non sono particolarmente elevati, dovrebbero bastare infatti 70 GB di spazio libero su disco e 8 GB di memoria RAM. È da tenere presente che le copie di Windows disponibili sono delle Enterprise Evaluation Edition. Motivo per il quale non è possibile attivarle tramite delle product key.

Attualmente non sono disponibili delle macchine virtuali per le architetture ARM. Microsoft ha in progetto di colmare questa lacuna in breve tempo ma non sono state ancora fornite delle tempistiche precise a riguardo