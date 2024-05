Windows 11 24H2: Microsoft rimuoverà le app Cortana e WordPad

Microsoft ha annunciato che le app Cortana, Tips e WordPad verranno rimosse automaticamente sui sistemi aggiornati con la prossima versione di Windows 11 24H2. La notizia è stata recentemente pubblicata sul blog di Microsoft, in un post in cui si annunciava la disponibilità di Windows 11 24H2 (build 26100.712) per gli Insider, nel Release Preview Channel. Lo scorso settembre, Microsoft ha annunciato che avrebbe deprecato WordPad, app nativa di Windows sin dal 1995. All’inizio di ottobre, la società di Redmond ha rimosso l'app standalone Cortana da Windows 11 nell'anteprima build 25967 per gli Insiders, rilasciata sul Canary Channel. Il mese successivo, la società ha informato gli utenti che l'app Tips era deprecata e sarebbe stata rimossa in una futura versione di Windows. Come riportato dal team di Windows Insider nel recente post: “Cortana, Tips e WordPad verranno rimossi dopo l'aggiornamento a Windows 11 24H2. Queste app sono deprecate”.

Windows 11 24H2: le altre app deprecate da Microsoft

I membri del programma Windows Insider possono già installare Windows 11 24H2 su dispositivi che soddisfano i requisiti hardware del sistema. Per fare ciò, basta accedere a Impostazioni e poi selezionare Windows Update. I clienti commercial possono anche eseguire l'aggiornamento tramite Windows Update for Business (WUfB) e Windows Server Update Service (WSUS). Cinque anni fa, l'azienda annunciò che avrebbe rimosso la classica app Windows Paint con l'aggiornamento di Windows 10 Fall Creator (nel luglio 2017). Tuttavia, l'azienda ha deciso di non eliminarla del tutto. Dopo un'ondata di proteste e feedback negativi degli utenti riguardo alla sua deprecazione, Windows Paint è stata resa disponibile tramite Microsoft Store.

Sempre a novembre, ha affermato che avrebbe deprecato Defender Application Guard per Office e le API di Windows Security Isolation. Nell'ambito di uno sforzo più ampio per rimuovere le funzionalità di Windows e Office utilizzate come vettori di attacco negli attacchi malware, l’azienda di Redmond ha anche rivelato questa settimana che inizierà a deprecare VBScript nella seconda metà del 2024. Quest’ultima diverrà una funzionalità su richiesta. In seguito, verrà disabilitata per impostazione predefinita e, probabilmente, rimossa da Windows in un secondo momento.